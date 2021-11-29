Семшов: «Огорчает, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию в РПЛ»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о поединке своей бывшей команды против столичного ЦСКА. «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 2:0. Подопечные Сергея Семака увезли три очка благодаря точным ударам Клаудиньо и Мостового.

«Скучный матч, не такая цельная игра была у «Зенита», но они все равно выиграли. Огорчает тот факт, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию», - приводит слова эксперта ТАСС.

Петербургский коллектив с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» (24 балла) располагаются на шестой строчке.