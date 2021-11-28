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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Очень важно даже не в лучшем состоянии набирать очки»

28 Ноября 2021 • 22:46 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается игры, не много было моментов. Может быть, когда раскрылись уже «армейцы», уже было пространство для быстрых атак, а что касается самих моментов, то мы свои моменты реализовали. А «армейцы» те моменты, которые у них были, не реализовали. Потому отсюда и счет такой.

- Стартовые 20 минут и, наверное, весь второй тайм «Зенит» скорее играл вторым номером. Это было намеренно, или так шла игра?

- Нет, сегодня не хватало свежести. Отсюда и контроль мяча был плохой с нашей стороны. Нет движения, нет свежести для того, чтобы двигаться. Естественно, очень сложно контролировать мяч. «Армейцы» сегодня были мотивированы и настроены на то, чтобы обыграть. Старались. Мы же по качеству игры провели не самый худший матч, но что касается характера и воли к победе, те игроки, которые вышли, себя хорошо проявили и смогли сегодня добиться важной и нужной, очень тяжелой победы.

- Перед этим матчем «Динамо» сократило отставание. Насколько для вас это было дополнительной мотивацией?

- Естественно, ребята следят за результатам и игрой наших конкурентов, но в любом  случае нам нужно брать очки и смотреть на свою игру. А очки уже будем потом считать.

- Раз вы уже сказали о не очень хорошем состоянии и качестве, значит ли это, что эту часть сезона, концовку на ободах «Зенит» докатывает?

- Посмотрим, такое бывает. Что касается свежести, как раз сейчас ее чуть-чуть не хватает. Те игроки, которые восстановились после каких-то травм, им не хватает свежести, кто больше играл, чуть подустали. Проблемы есть, как и у любого тренера, любой команды. Сейчас не лучшее состояние, но очень важно даже не в лучшем состоянии набирать очки, добиваться нужного результата.

- Главное после этого матча - недостаток качества игры или что выиграли и забыли?

- Выиграли и забыли, победа - это самое важное для любого тренера. Всегда есть над чем работать. Будем разбирать и готовиться к следующему матчу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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