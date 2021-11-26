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Масалитин: «В предстоящем матче с ЦСКА явный фаворит - «Зенит» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 23:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.90 3.75 1.90
28.11 20:00

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Зенитом».

«Понятно, что «Зенит» здесь явный фаворит. У них и состав наигранный, и результат есть. У «Зенита» хорошие исполнители и в средней линии, и в завершающей стадии. У питерцев и защита более-менее спокойно действует. Но при этом, на сегодняшний момент именно защита - самое слабое звено у «Зенита», я так считаю. Команда сбалансированная, плюс скамейка запасных есть приличная: у них люди выходят и делают результат, вносят коррективы в игру.

У ЦСКА пока идут перестановки, в том числе и тренерские. Убирают Ганчаренко, ставят Олича, потом Березуцкого. По игре пока то же самое, разные схемы. Состав уже более-менее стабилизировался, но результат пока это не приносит. Игроки в ЦСКА собраны качественные, но нужно наиграть состав, правильно расставить их по местам. Естественно, требуются усиления клубу. Но если поставить на чашу весов все факторы, то в предстоящем матче явный фаворит - «Зенит», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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