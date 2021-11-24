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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назначен арбитр на матч ЦСКА – «Зенит»

24 Ноября 2021 • 11:26 Комментировать
Урал
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Сочи
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27.11 14:00

Пресс-служба РФС в среду обнародовала информацию о судейских назначениях на игры первого тура второго круга чемпионата России. Главный матч 16-го игрового дня пройдёт 28 ноября в Москве – ЦСКА примет «Зенит». Назначение на эту игру получил Сергей Карасёв, который на неделе обслуживал матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой». У монитора ВАР главным будет Сергей Иванов, который в четверг будет работать на поединке Лиги Европы между венским «Рапидом» и лондонским «Вест Хэмом».

Ознакомиться со всеми судейскими назначениями на матчи 16-го тура Премьер-лиги можно на картинке ниже.


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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Сергей Карасёв Сочи
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