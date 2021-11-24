​Назначен арбитр на матч ЦСКА – «Зенит»

Пресс-служба РФС в среду обнародовала информацию о судейских назначениях на игры первого тура второго круга чемпионата России. Главный матч 16-го игрового дня пройдёт 28 ноября в Москве – ЦСКА примет «Зенит». Назначение на эту игру получил Сергей Карасёв, который на неделе обслуживал матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой». У монитора ВАР главным будет Сергей Иванов, который в четверг будет работать на поединке Лиги Европы между венским «Рапидом» и лондонским «Вест Хэмом».

Ознакомиться со всеми судейскими назначениями на матчи 16-го тура Премьер-лиги можно на картинке ниже.