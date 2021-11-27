Егорычев: «Когда мы забиваем, а забиваем мы нечасто, садимся назад, и это не очень хорошо»

Лучший футболист матча «Урал» - «Сочи» (1:1) Андрей Егорычев поделился впечатлениями от игры (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня хорошо играли и накрывали соперника. Сегодня можно было вырвать победу. Пропустили ненужный гол. Моменты, конечно, были, но чуть не довели. Сегодня действовали выше и, считаю, могли лучше сыграть.

- Показалось, что игра во втором тайме не получалась. Что произошло после перерыва?

- Я думаю, это моменты психологии. Мы идем на 16-м месте и хотим победить. Когда мы забиваем, а забиваем мы нечасто, садимся назад, и это не очень хорошо. Нужно так же агрессивно действовать в атаку и играть больше с мячом, не выбивать его просто, тем более, когда мы в большинстве.