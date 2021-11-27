Шалимов: «Здорово спасаться на последних минутах, но мы хотим другого»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- На матчи сборной России была пауза. Вы говорили, что команде она пошла на пользу. Какие-то, может быть, дополнительные моменты оттачивали?

- Да нет, оттачиваем всегда всё, есть атака, есть оборона, есть индивидуальные действия, групповые, командные. Мы этим всем занимаемся, не только во время паузы на сборную, но и от игры к игре. Поэтому поработали. Здесь другая схема в отличие от того, как играли «Крылья», поэтому есть изменения для каждого игрока как в атаке, так и в обороне. Посмотрим, насколько мы подготовились.

- Спасение в прошлом матче на последних минутах, наверное, добавило какой-то уверенности?

- Я надеюсь, что это добавит. Нам желательно не спасаться на последних минутах. Конечно, все это здорово, но мы хотим другого.