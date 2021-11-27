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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» едва не проиграл на Урале, позволив «шмелям» покинуть последнее место в РПЛ

27 Ноября 2021 • 15:56 Комментировать
Урал
1:1
Сочи
окончен

В первом матче 16-го тура РПЛ сошлись «Урал» и «Сочи».

Протокол игры  
Урал 1:1 Сочи
(1:0) Августиняк Рафал 34'    
    68' Нобоа Кристиан (1:1)
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван Герасимов Алексей Кулаков Денис Гагнидзе Лука Августиняк Рафал Гогличидзе Лео Егорычев Андрей Гаджимурадов Рамазан   75' (Железнов Юрий (   75') Бикфалви Эрик   27'
Запасные: Годзюр Ярослав Подберёзкин Вячеслав Маковский Дмитрий Ибрахимай Илльдрен Колесниченко Кирилл Евсеев Алексей Мамин Артём Агеев Михаил Рыков Владимир Шмыков Артём
Адамов Денис Маргасов Тимофей Родригао Прохин Данила Барач Матео   62'   74' Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан Терехов Сергей   43'   86' (Маммана Эмануэль (   86') Бурмистров Никита   68' (Ангбан Викторьен (   68') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   46' (Жоаозиньо Рамос (   46') Касьерра Матео   47'
Запасные: Дуганджич Марко Барсов Максим Заболотный Николай Шакуро Павел Попов Ивелин
27 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Вот и перевалил за экватор сезон чемпионата России. В первом матче второго круга сыграли «Урал» и «Сочи». До старта сезона сложно было предположить, что команды будут находиться на разных полюсах турнирной таблицы. Уральцы – главный аутсайдер сезона, а сочинцы - реальный претендент на чемпионство. Вот уж правда, РПЛ умеет удивлять.

«Сочи» естественно приехал в ранге явного фаворита, из кадровых проблем у Федотова только дисквалифицированный Игорь Юрганов. У хозяев травмирован Роман Емельянов, в остальном тренеры смогли выпустить оптимальные составы. В Екатеринбурге команды не стали играть по предматчевым раскладам. Видимо, морозная погода слегка смутила сочинцев.

Первый момент в матче создали хозяева. Егорычев на углу штрафной площади получил мяч без опеки, а когда к нему подобрался Родригао – пробил точно в «домик» бразильцу. После рикошета мяч летел в угол, но Адамов справился. В ответ Помазун сотворил ещё более крутое вратарское спасение. Подачу Нобоа преобразовал в скидку Родригао, Бурмистров открылся на дальнем углу и бил, казалось, наверняка, но голкипер «Урала» в чудном прыжке выручил свою команду.

Под конец первого тайма Августиняк показал, как нужно пользоваться классными подачами. Бикфалви раскрутил атаку, сыграл в «стенку» с Егорычевым и чётко вырезал в центр штрафной площади, откуда Рафал пробил безошибочно – 1:0. Такой ход матча, конечно же не устраивал «Сочи». Во второй половине команда Федотова взялась за дело. Сначала Кассьерра зацепил мяч и организовал скидку на Жоаозиньо – бразилец пробил мимо ворот, а затем сам Матео оказался на ударной позиции, но попал в распластавшегося защитника «Урала».

Давление «Сочи» всё-таки возымело свой эффект. «Урал» слишком прижался к воротам, свежий Жоаозиньо совершил очередной рейд по левому флангу и прострелил точно на Нобоа. Кристиан мяч принял, а затем уложил его в угол ударом на технику – 1:1. Додавить, правда, не получилось. Матео Барач поймал на бедро Гаджимурадова, получив вторую жёлтую карточку. Последние 15 минут провели в меньшинстве.

Ничья на Урале, безусловно, потеря очков для «Сочи», но по тому как складывался матч, гости должны быть довольны. Уральцы же набрали один балл, который позволил им пока что покинуть последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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окончен Урал 1:1 Сочи 5.4 3.65 1.71
Идет 45 минута Ахмат 1:0 Ростов 2.6 3.35 2.85
27.11  19:00 Химки ... Краснодар 5.4 3.75 1.7
28.11  14:00 Нижний Новгород ... Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
28.11  16:30 Рубин ... Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
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