Федотов: «Новая игра, новый вызов, шанс быстро реабилитироваться»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Сочи» проводит очень хороший сезон, но, тем не менее, в последнем туре поражение добавит агрессии команде?

- Здесь, да, обидное поражение, но сами виноваты, не реализовали множество моментов в ключевых эпизодах, поэтому [можем обижаться] только на себя. Новая игра, новый вызов, шанс быстро реабилитироваться, поэтому, конечно, это приносит свою изюминку.

Напомним, что на прошлой неделе сочинцы проиграли дома «Рубину» со счетом 1:2, при этом не реализовав уйму моментов.

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