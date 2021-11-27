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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Новая игра, новый вызов, шанс быстро реабилитироваться»

27 Ноября 2021 • 13:59 Комментировать
Урал
1:0
Сочи
5.20 3.45 1.75
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Сочи» проводит очень хороший сезон, но, тем не менее, в последнем туре поражение добавит агрессии команде?

- Здесь, да, обидное поражение, но сами виноваты, не реализовали множество моментов в ключевых эпизодах, поэтому [можем обижаться] только на себя. Новая игра, новый вызов, шанс быстро реабилитироваться, поэтому, конечно, это приносит свою изюминку.

Напомним, что на прошлой неделе сочинцы проиграли дома «Рубину» со счетом 1:2, при этом не реализовав уйму моментов.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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Идет 55 минута Урал 1:0 Сочи 5.4 3.65 1.71
27.11  16:30 Ахмат ... Ростов 2.6 3.35 2.85
27.11  19:00 Химки ... Краснодар 5.4 3.75 1.7
28.11  14:00 Нижний Новгород ... Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
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