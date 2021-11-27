Шалимов: «Мы недовольны, могли бы сегодня и выиграть»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Не спрашиваю про результат, довольны или нет, учитывая то, как сложились обстоятельства. Давайте поговорим про качество игры. Вот что сегодня «Уралу» удалось?

- Удалось поставить в сложную ситуацию «Сочи», когда мяч был у них. То есть, мы достаточно грамотно играли, вовремя выдвигались. Им было тяжело, это что касается игры в обороне, а в атаке… тяжелая игра, потому что мы по одинаковой схеме играем, и мы, и они. Поэтому все получается очень плотно, всё практически один в один, что в атаке, что в обороне. Было очень много единоборств, такая достаточно боевая была игра, и достаточно качественная. Мы качеством игры своих ребят сегодня довольны. Конечно, хотелось большего, сегодня я не могу сказать, что мы довольны результатом. Оказались в большинстве. Понятно, что они опытная команда. Но могли мы где-то распорядиться и забить второй мяч. Для нас три очка были бы важными, но так вот получилось. «Сочи»? качественная команда очень. Боевая, опытные игроки, такой очень серьезный соперник. Если в целом брать, то в общем-то и неплохой результат для нас. Хотя, еще раз повторю, мы недовольны, могли, если бы все сложилось определенным образом, могли бы сегодня и выиграть.