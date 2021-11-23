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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин уверен, что Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец

23 Ноября 2021 • 21:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.90 3.75 1.90
28.11 20:00

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу потенциального предстоящего ухода форварда Сердара Азмуна, который намерен попробовать свои силы в Европе. Аршавин, работающий в структуре «Зенита», отметил, что клуб и футболист ведут себя корректно, что положительно сказывается на результативности иранца в первой половине РПЛ.

Что касается потенциальной замены Сердару Азмуну, Аршавин уверен, что ее нужно искать только в другом чемпионате: «Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока», - заявил Аршавин Sport24.

В конце сезона у Азмуна заканчивается четырехлетний контракт с «Зенитом». Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Сердар Азмун
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