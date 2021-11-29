Боярский: «13:2 - полное доминирование Питера, «Зенит» растоптал и размазал московских оппонентов»

Известный артист, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский пообщался с журналистами после поединка своей любимой команды против московского ЦСКА. «Сине-бело-голубые» обыграли «армейцев» на выезде со счетом 2:0. Голы в активе Мостового и Клаудиньо.

«Зенит» впереди планеты всей. Общий счет с московскими командами - 13:2. Полное доминирование Питера над Москвой. «Зенит» растоптал и размазал московских оппонентов», - поведал болельщик в интервью Sport24.

В чемпионате России команды сыграли 16 туров. Петербургский клуб (36 очков) уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущее вторым «Динамо» на четыре пункта. ЦСКА после неудачи остался на шестом месте с 24 баллами.

В этом году у подопечных Сергея Семака осталось еще два матча в Премьер-лиге. 3 декабря питерцы примут на своем поле «Ростов», а 12 декабря на выезде встретятся со столичным «Динамо».