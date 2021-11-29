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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский: «13:2 - полное доминирование Питера, «Зенит» растоптал и размазал московских оппонентов»

29 Ноября 2021 • 08:41 Комментировать (8)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Известный артист, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский пообщался с журналистами после поединка своей любимой команды против московского ЦСКА. «Сине-бело-голубые» обыграли «армейцев» на выезде со счетом 2:0. Голы в активе Мостового и Клаудиньо.

«Зенит» впереди планеты всей. Общий счет с московскими командами - 13:2. Полное доминирование Питера над Москвой. «Зенит» растоптал и размазал московских оппонентов», - поведал болельщик в интервью Sport24.

В чемпионате России команды сыграли 16 туров. Петербургский клуб (36 очков) уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущее вторым «Динамо» на четыре пункта. ЦСКА после неудачи остался на шестом месте с 24 баллами.

В этом году у подопечных Сергея Семака осталось еще два матча в Премьер-лиге. 3 декабря питерцы примут на своем поле «Ростов», а 12 декабря на выезде встретятся со столичным «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
29 Ноября 2021 в 10:24
Мушкетёр от радости шляпу ещё не потерял там?нехило так склероз накрыл старика)) ))
ILLNAT
29 Ноября 2021 в 10:20
Актер средней руки,страдающий врожденным комплексом провинциала,сроднился с новой ролью,ролью банального тролля.)
Александров Сергей
29 Ноября 2021 в 10:23
и не актер вовсе,так..
Александров Сергей
29 Ноября 2021 в 10:11
Самая бесполезная команда -Питерский зенит!!!! Я болел Юве и мне честно срать на наших безногих,но это единственный в мире клуб,который финансируется государством за счет ресурсов без разрешения народа,т.е. миллиарды рублей получают людишки, которые к футболу не имеют отношения вообще-ежегодно Питер имеют в Европе и это позор всей страны...так еще эти бездари себя еще и хвалить смеют????
Id152079006
29 Ноября 2021 в 08:46
Шляпа, Москва и не с таким справлялась! Сиди в своём болоте и молчи в тряпочку!!! Ответ Москвы не за горами и он будет таким, что мало не покажется!
Zenituwka
29 Ноября 2021 в 09:03
Да не бухти ты, дай старику порадоваться)))
Id152079006
29 Ноября 2021 в 09:54
Задолбал он хуже горькой редьки. Лучше бы за своим сынком приглядывал!
JUMPER
29 Ноября 2021 в 09:29
ай...а скока лет ждать та...))) кады чирес горы пиривалити...))) или кады рак на гаре свистнит...)))
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