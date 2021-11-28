ЦСКА и «Зенит» назвали стартовые составы на центральный матч тура РПЛ - Дзюба в запасе, Заболотный в старте

Московский ЦСКА на своем поле принимает лидера текущего розыгрыша российской Премьер-лиги «Зенит». Оба наставника определились со стартовыми составами своих команд.

Алексей Березуцкий доверил место в нападении Антону Заболотному и Чидере Эджуке. Также с первых минут игру начнет Алан Дзагоев.

Что касается «Зенита», то в этот раз Артём Дзюба снова оказался на скамейке для запасных. Вместо него за создание и реализацию моментов будут отвечать Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Набакин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун

Проследить за развитием событий на футбольном поле можно с помощью текстовой онлайн-трансляции противостояния, которая доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.