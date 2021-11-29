​РФС сделал заявление о ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА

Фанаты ЦСКА использовали пиротехнические средства во время воскресного матча против «Зенита». Из-за этого правоохранители устроили массовые задержания фанатов московского клуба. Заявление по поводу инцидента сделали в Российском футбольном союзе.

В заявлении РФС отмечается, что организаторы матча не обеспечили безопасность и соблюдение фанатами правил. На ближайшем заседании КДК будет рассмотрено использование фанатами множества файеров, поставившее под угрозу безопасность других зрителей на стадионе.

РФС указал на то, что большинство задержанных фанатов не имели отношения к правонарушениям. В настоящий момент РПЛ проводит проверку, результаты которой рассмотрят на заседании комитета по безопасности и работы с болельщиками РФС с участием представителей ЦСКА.

РФС и РПЛ планируют сделать всё, чтобы подобных нарушений больше не возникало, а проверочные мероприятия не доставляли большого дискомфорта болельщикам.