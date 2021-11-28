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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак объяснил выбор схемы и отсутствие Дзюбы

28 Ноября 2021 • 19:52 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Зенит
4.55 4.00 1.80
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Ловрен, Ракицкий и Чистяков - это тройка центральных защитников? Вы до этого, как правило, в Лиге чемпионов использовали схему с тремя центральными защитниками. Почему решили в чемпионате использовать?

- Почему? Мы и в чемпионате играли так с тройкой центральных.

- Почему именно против ЦСКА так решили?

- Мы и до этого практически так играли, только несколько матчей играли четверкой. Все три защитника готовы, поэтому они играют в этом чемпионате. К нашему сожалению, не так надежно играем в обороне, как бы нам хотелось. Плюс некоторым нашим атакующим игрокам в таком расположении удобнее играть.

- Почему Азмун, а не Дзюба на острие?

- Азмун восстановился после небольшого повреждения, он посвежее, Артём играл практически весь предыдущий матч и до этого играл. Поэтому усталость чуть поднакопилась, плюс если ставить Азмуна, то с первых минут, чтобы знать, насколько его хватит, и чтобы избежать вероятности какой-то повторной травмы. Поэтому решили его поставить с начала матча.

- Четыре подряд победы «Зенита» над ЦСКА. Это значит, что ЦСКА сейчас не ровня «Зениту»?

- Это ничего не значит абсолютно. Каждая игра - это абсолютно отдельная история, и все, что было раньше, возможно, было или будет, ничего не значит. После свистка арбитра шансы 50 на 50, как в любом матче.

- С точки зрения построения, какую игру вы ждете? Как она пойдет?

- Игра? Посмотрим. Насколько я понимаю, «рмейцы» также играют с 5 защитниками. Последние матчи, когда мы играли, компактно обороняются, очень редко высоко прессингуют. Я думаю, что сегодняшняя игра будет такая же с небольшим количеством мячей и моментов. ЦСКА сейчас играет хорошо в обороне, пропускает очень мало на сегодняшний день. Мы меньше всех пропустили в чемпионате России, потому готовимся к очередному сложному матчу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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