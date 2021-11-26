Кавазашвили предложил дисквалифицировать Дзюбу в клубе и сборной

Футбольный эксперт Анзор Кавазашвили резко прошёлся по форварду «Зенита» Артёму Дзюбе, который отказался играть в сборной России, сославшись на неважную форму.

- Дзюба взбрыкнул и накакал на голову всей нашей стране. Сидит спокойно, чай попивает с черной икрой, - цитирует Кавазашвили Sport24.

Специалист уверен, что лучше Дзюбы никто не сыграл бы в отборочных матчах чемпионата мира, которые проходил осенью. Также он является уникальным для России футболистом, с которым в ближайшее время никто не сравнится. За нежелание играть в сборной Кавазашвили предлагает дисквалифицировать опального форварда на внутренней и международной арене.

Напомним, что без Дзюбы сборная России играла неплохо и пробилась в стыковые матчи.