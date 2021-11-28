Барриос: «Порой победа достигается не только игрой в атаке»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Зенит» (0:2) Вилмар Барриос поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сложной для «Зенита» получилась эта игра?

- Мы знали, что будет очень сложная игра против сильного соперника, знали, что надо удержать лидерство и отрыв от соперника. Мы добились необходимого результата, теперь надо бросить все силы на подготовку к матчу с «Ростовом».

- В этом матче «Зенит» играл от соперника, от обороны. Насколько это было планом на игру, или же все-таки это ЦСКА так заставлял действовать «Зенит»?

- ЦСКА взял инициативу в свои руки, но мы приехали за победой. Порой она достигается не только игрой в атаке. Главное, что мы добились поставленной цели, и сейчас все мысли только об игре с «Ростовом».

- Поменялось ли требование тренера в первом и втором тайме? В первом тайме вы играли более высоко в обороне, а во втором - отдали пространство. Это решение тренера, или ЦСКА заставил вас так низко играть?

- Нет, как я сказал, соперник, когда играет дома, в этом матче поджимал нас к нашим воротам, но план был естественно три очка и контролировать игру, пусть это не всегда удавалось. Главное, что мы добились результата и возвращаемся домой с победой.