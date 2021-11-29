ЦСКА отреагировал на задержание болельщиков после матча с «Зенитом»

Вчерашний поединок 16-го тура российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» завершился скандалом. Правоохранительные органы задержали болельщиков «армейского» клубы за использование пиротехники в конце встречи.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что клуб попытается как можно быстрее разобраться в ситуации и находится на связи с полицией. «Армейцы» намерены помочь всем тем, кто не был причастен к беспорядкам.

Поединок на стадионе «ВЭБ Арена» завершился поражением ЦСКА со счетом 0:2.

После 16 туров московский клуб продолжает занимать шестое место в таблице РПЛ, а «Зенит» по-прежнему лидирует.