Назван лучший игрок матча ЦСКА - «Зенит»

В воскресенье, 28 ноября, состоялся поединок 16-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Победу в матче отпраздновали подопечные Сергея Семака со счетом 2:0. Результативными ударами отметились Клаудиньо и Мостовой.

Аналитики статистического портала Whoscored выставили оценки всем участникам встречи. Лучшим футболистом в составах обеих команд был признан голкипер «сине-бело-голубых» Михаил Кержаков. Худшим стал вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев.

После 16 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице, а ЦСКА располагается на шестой позиции.