​Фанаты ЦСКА в жёсткой форме обратились к руководству клуба

Объединение фанатов ЦСКА «Люди в чёрном» выступило с заявлением по поводу случившегося после воскресного матча Премьер-лиги с «Зенитом».

Как известно, полиция массово задерживала фанатов московского клуба после использования на секторе пиротехники. При этом камеры на стадионе ЦСКА не работали.

В заявлении фанатов говорится о том, что репрессии со стороны правоохранительных органов фанатов не удивляют, ведь «курс на выживание их со стадионов» был взят давно. Куда сильнее фанатов удивил и шокировал «выстрел в спину от собственного клуба».

Фанаты пишут о том, что первые лица ЦСКА самоустранились, не оказав задержанным болельщикам никакой поддержки. Заявление клуба фанаты назвали «позорным», поскольку клуб умолчал о задержании невиновных людей и сделал акцент на «правонарушителях».

«ЦСКА - это мы! Вы - лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете», - жёстко обратились фанаты к руководству клуба.