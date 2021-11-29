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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты ЦСКА в жёсткой форме обратились к руководству клуба

29 Ноября 2021 • 15:27 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Объединение фанатов ЦСКА «Люди в чёрном» выступило с заявлением по поводу случившегося после воскресного матча Премьер-лиги с «Зенитом».

Как известно, полиция массово задерживала фанатов московского клуба после использования на секторе пиротехники. При этом камеры на стадионе ЦСКА не работали.

В заявлении фанатов говорится о том, что репрессии со стороны правоохранительных органов фанатов не удивляют, ведь «курс на выживание их со стадионов» был взят давно. Куда сильнее фанатов удивил и шокировал «выстрел в спину от собственного клуба».

Фанаты пишут о том, что первые лица ЦСКА самоустранились, не оказав задержанным болельщикам никакой поддержки. Заявление клуба фанаты назвали «позорным», поскольку клуб умолчал о задержании невиновных людей и сделал акцент на «правонарушителях».

«ЦСКА - это мы! Вы - лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете», - жёстко обратились фанаты к руководству клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
29 Ноября 2021 в 17:44
это кто ж из-за вас будет с ментами спорить?
привыкайте.
Don sangre
29 Ноября 2021 в 15:46
Я бы на месте болельщиков ЦСКА бойкотировал
следующие матчи..... А то и всех болельщиков остальных команд.... Это может произойти где угодно и с кем угодно....
Id152079006
29 Ноября 2021 в 16:54
If the kids are united,
Then we'll never be divided.
JUMPER
29 Ноября 2021 в 17:59
no need to drag children here...)))
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