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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бестолково и примитивно»: Колосков оценил уровень игры в матче ЦСКА – «Зенит»

29 Ноября 2021 • 09:32 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень игры во вчерашнем поединке ЦСКА – «Зенит». Встреча 16-го тура прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. В составе гостей забивали Мостовой и Клаудиньо.

В беседе с Metaratings.ru Колосков заявил, что соперники показали бестолковую игру. По его мнению, команды действовали очень примитивно, делая акцент на навесные передачи. Колосков выразил разочарование увиденным на поле.

После 16 туров подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и продолжают удерживать первое место в таблице Премьер-лиги. Команда Алексея Березуцкого с 24 очками находится на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Вячеслав Колосков
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