Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «сине-бело-голубых» над ЦСКА со счётом 2:0.

«Прогнозируемая победа «Зенита». Примерно такой результат я и ожидал. Но стоит сказать, что ЦСКА выглядел достойно. Я ожидал худшего от ЦСКА или большего от «Зенита». Но в том, что «Зенит» победит, почему-то была уверенность.

Этот матч в очередной раз доказал, что равных «Зениту» в российском чемпионате на данный момент нет. Результаты говорят сами за себя. Можно быть не очень удовлетворенным качеством игры, но результат «Зенит» показывает. Даже когда питерцы не очень играют, мы понимаем, что в следующем матче «Зенит» все равно свои очки возьмёт. А о других российских командах так нельзя сказать, к сожалению. Мне бы хотелось видеть более конкурентный чемпионат. Мне не очень нравится видеть происходящее, наверное, и самому «Зениту» не нравится. Футболистам то нравится, им хорошо выигрывать, не очень сильно утруждаясь. «Зенит» показывает это уже третий год подряд. Мы понимаем, что команда хорошо укомплектована качественными футболистами, но результаты на европейской арене показывают, что эти футболисты не настолько качественные, чтобы так легко всех обыгрывать», - сказал Лепёхин.