Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями относительно поединка между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:3. «Зенит» сильнее по составу и по игре, но все это придется доказывать в противостоянии с принципиальным соперником», - приводит слова аналитика Sportbox.

Центральный матч 16-го тура чемпионата России состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

По итогам 15 туров «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, а «армейцы» располагаются на шестой строчке.