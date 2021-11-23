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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Динамо» меня напрягает, если честно»

23 Ноября 2021 • 22:14 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
3.40 3.55 2.10
28.11 16:30

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин считает московских динамовцев главным соперником «сине-бело-голубых» в борьбе за золотые медали в Премьер-лиге.

— «Динамо» меня напрягает, если честно. У них все более-менее хорошо, - приводит слова Аршавина Sport24.

Впрочем, бывший футболист уверен, что если «Зенит» сохранит до лета ударную пару форвардов Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу, тогда никто не помешает ему в очередной раз добыть золото.

Напомним, что Азмун готовится к переходу в другой европейский клуб, а Дзюбе уже 33 года.

Отрыв команды Сергея Семака от ближайших конкурентов из московского «Динамо» составляет четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Динамо Москва
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