Аршавин: «Динамо» меня напрягает, если честно»

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин считает московских динамовцев главным соперником «сине-бело-голубых» в борьбе за золотые медали в Премьер-лиге.

— «Динамо» меня напрягает, если честно. У них все более-менее хорошо, - приводит слова Аршавина Sport24.

Впрочем, бывший футболист уверен, что если «Зенит» сохранит до лета ударную пару форвардов Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу, тогда никто не помешает ему в очередной раз добыть золото.

Напомним, что Азмун готовится к переходу в другой европейский клуб, а Дзюбе уже 33 года.

Отрыв команды Сергея Семака от ближайших конкурентов из московского «Динамо» составляет четыре очка.