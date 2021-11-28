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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Ещё сильных морозов не было, поэтому поле находится в отличном состоянии»

28 Ноября 2021 • 16:26 Комментировать
Рубин
0:0
Динамо Москва
3.55 3.40 2.10
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня в Казани выпал снег. Традиционно бывают проблемы с газоном, но сейчас визуально, насколько я понимаю, проблем нету?

- Делали реновацию поля перед матчем национальной сборной со Словакией, поэтому хорошее поле, оно в любую погоду держит. Еще сильных морозов не было, поэтому поле находится в отличном состоянии.

- У «Рубина» всего лишь одно поражение в последних пяти матчах, зато очень крупное. От «Ростова» 1:5. Какое сейчас настроение в команде? Есть понимание, что кризис, который был, преодолен? Или все-таки проблемы остаются?

- Мы не рассуждаем такими категориями, кризисными или не кризисными. Мы готовимся конкретно к каждой игре, каждому сопернику, исходя из игровых возможностей соперника и наличия тех или иных наших игроков. Поэтому мы готовились, как и готовимся все время, со своими сложностями и своим пониманием тех или иных моментов.

- Про сложности и отсутствие игроков. Абильдгор сегодня не сможет сыграть из-за красной карточки. Насколько это серьезная проблема, кто заменит его в опорной зоне, будет ли играть сегодня у «Руина» кто-то на его позиции? Или как-то видоизменится схема?

- Мы уже несколько раз играли без Олли, потому что у него была четырехматчевая дисквалификация, поэтому здесь особенно большого количества вариантов нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
Идет 7 минута Рубин 0:0 Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
28.11  20:00 ЦСКА Москва ... Зенит 3.75 3.75 1.97
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