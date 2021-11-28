Ринат Билялетдинов считает, что «Динамо» поборется за чемпионство в текущем сезоне

«Динамо» в текущем сезоне набрало неплохой ход, а в 16-м туре российской Премьер-лиги подопечным Сандро Шварца удалось переиграть на выезде «Рубин». Бывший наставник казанской команды Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, готовы ли москвичи замахнуться на золотые медали во внутреннем первенстве после такого уверенного первого круга.

«В этом сезоне «Динамо» еще поборется за чемпионство. Сейчас для них важно сохранить состав, со временем он станет сильнее и опытнее», - поделился эксперт своим мнением в интервью для «РБ Спорт».

Уточним, что на данный момент динамовцы лишь на четыре очка отстают от «Зенита» в турнирной таблице чемпионата.