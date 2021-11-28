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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов считает, что «Динамо» поборется за чемпионство в текущем сезоне

28 Ноября 2021 • 21:08 Комментировать (1)
Рубин
2:3
Динамо Москва
окончен

«Динамо» в текущем сезоне набрало неплохой ход, а в 16-м туре российской Премьер-лиги подопечным Сандро Шварца удалось переиграть на выезде «Рубин». Бывший наставник казанской команды Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, готовы ли москвичи замахнуться на золотые медали во внутреннем первенстве после такого уверенного первого круга.

«В этом сезоне «Динамо» еще поборется за чемпионство. Сейчас для них важно сохранить состав, со временем он станет сильнее и опытнее», - поделился эксперт своим мнением в интервью для «РБ Спорт».

Уточним, что на данный момент динамовцы лишь на четыре очка отстают от «Зенита» в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ринат Билялетдинов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
28 Ноября 2021 в 21:24
Всё решит очная встреча Динамо и Зенита в декабре..... И как Зенит войдёт после перерыва в марте когда много его игроков будет играть в стыках...
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окончен Рубин 2:3 Динамо Москва
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29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
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