Два пенальти, постоянные качели и драматичная развязка: перестрелка «Рубина» и «Динамо» завершилась победой москвичей

В рамках 16-го тура РПЛ казанский «Рубин» принимал московское «Динамо».

В завершении первого круга казанский «Рубин» остановил одного из главных преследователей «Зенита». «Сочи» был обыгран в гостях голами Абильдгора и Дрейра. В первом матче второго круга предстояло сыграть с другим догоняющим чемпиона. «Динамо» Сандро Шварца в кои-то веки серьёзно претендует на чемпионство, и матч в Казани имеет очень важное значение, питерцев отпускать нельзя.

В первом круге «Динамо» уверенно обыграло «Рубин», в матче второго москвичи тоже считались фаворитами. Команду Слуцкого жутко лихорадит поздней осенью, а отсутствие травмированных лидеров Деспотовича и Самошникова добавляет проблем. Москвичи ситуацию оценили ещё до матча, начав игру с позиции силы. Гостям даже удался быстрый гол, даже не один. Но засчитан был только один.

Сначала подача с углового последовала на ближнюю штангу, мяч из борьбы отскочил на Захаряна, Арсен пробил, но попал в защитника, рикошет достался Фомину, а тот уже с близкого расстояния не промахнулся. Вот только Даниил находился в офсайде в момент суматохи. «Динамовцы» вообще хороши были на стандартах. Следом свой момент получил Денис Макаров, пробивший после подачи от угла поля, но спас «Рубин» Юрий Дюпин.

Однако такое давление не могло пройти бесследно. На 18-й минуте «бело-голубые» всё-таки забили по всем правилам. «Рубин» после собственного корнера замешкался, в центре поля накрыли Зотова и разогнали быструю контратаку москвичи. Денис Макаров в её завершении убрал на замахе защитника и пробил в угол – 0:1. Счёт был минимален, но «Динамо» просто сминало хозяев. Чуть ли не в следующей атаке Моро поймал отскок после подачи от угла поля и мощным ударом пальнул в перекладину.

Казалось, что «Рубин» вот-вот лопнет, но случилось обратное. Первый же полумомент позволил казанцам отыграться. Хвича с левого края вошёл в штрафную площадь и подал на дальний угол, а там Бакаев спокойно мяч принял и пробил точно. Но и это ещё не всё. В начале второй половины встречи Варела снёс Зуева, летевшего на добивание. А пенальти реализовал Андреас Дрейер – 2:1. Каким-то неведомым образом «Рубин» переломил ход матча.

Случился в этом матче пенальти и для «Динамо». Зотов решил рукой притормозить удар Макарова на дальней штанге, однако Никола Моро удар смазал. С 11 метров хорват пробил мимо створа, разочаровав гостей. Правда, спустя две минуты «Динамо» уже ликовало. Фабиан Бальбуэна забил во втором матче подряд, замкнув подачу Себастьяна Шиманьски со стандарта – 2:2.

Увлекательная перестрелка «Рубина» и «Динамо» далее потухла и, казалось, завершится мирным исходом. Но было на этот счёт своё мнение у Шиманьски. Зуев не лучшим образом выбил мяч после флангового кросса, а поляк в касание пробил с подбора, уложив мяч точно в угол – 2:3. Огненный матч выдали «Рубин» и «Динамо», но три очка достались только москвичам.