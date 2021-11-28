Шиманьски: «Знали, что можем забить третий, мы очень хорошая команда»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Динамо» (2:3) Себастиан Шиманьски поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что когда счет был 1:2, чуть-чуть было плохое настроение, но мы до конца верили сегодня в победу. Правда, мы пенальти не забили, но ничего страшного. Хорошо, что в команде была очень большая мотивация, чтобы забивать голы и победить в этой игре. Три очка у нас, это очень важная победа для нас.

- Насколько я понимаю по эмоциям Сандро Шварца, как он себя вел при счете 2:2, он все равно гнал вас вперед. То есть, вы при ничейном счете на выезде сегодня рассчитывали на победу?

- Да, мы всегда в каждой игре хотим взять три очка. Когда сравняли 2:2, знали, что можем забить третий, почему нет? Мы очень хорошая команда, всегда хотим забивать голы, набирать по три очка. Такая реакция тренера для меня не была новой.

- У вас сегодня гол и голевая передача со стандартного положения. У «Динамо» лучшие стандарты в лиге, штрафные, угловые. Расскажите, в чем секрет?

- Секрет? Не знаю, мы хорошо подаем, хорошо забиваем, это секрет?