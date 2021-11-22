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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Слуцкий встал в ворота и сделал сэйв видео

22 Ноября 2021 • 16:35 Комментировать (4)
Рубин
...
Динамо Москва
28.11 16:30

Пресс-служба «Рубина» опубликовала короткое видео с тренировки команды. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий встал в ворота и даже сделал сэйв после удара.

 

В настоящий момент «Рубин» готовится к домашнему матчу против «Динамо», который пройдёт 28 ноября. Это будет первая игра второго круга чемпионата России.

После первого круга «Рубин» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Леонида Слуцкого набрала 22 очка, добившись 6 побед при 4 ничьих и 5 поражениях. От второго «Динамо» - своего ближайшего соперника - «рубиновые» отстают на семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Admiral
22 Ноября 2021 в 17:54
Викторович позитивный человек! Жаль, что в Европе не получилось у него, но он не побоялся попробовать, английский усердно учил, он старался! Удачи в жизни и на тренерском поприще!!!
Lokomotiv38
22 Ноября 2021 в 17:15
Он вратарем был
White_Shark
22 Ноября 2021 в 16:54
Игоряна поздравлял с 800-м матчем.
Ne gustа
22 Ноября 2021 в 16:41
Ну Slutский дает
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