Пресс-служба «Рубина» опубликовала короткое видео с тренировки команды. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий встал в ворота и даже сделал сэйв после удара.

В настоящий момент «Рубин» готовится к домашнему матчу против «Динамо», который пройдёт 28 ноября. Это будет первая игра второго круга чемпионата России.

После первого круга «Рубин» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Леонида Слуцкого набрала 22 очка, добившись 6 побед при 4 ничьих и 5 поражениях. От второго «Динамо» - своего ближайшего соперника - «рубиновые» отстают на семь зачётных баллов.