​Тренер «Рубина» Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча

Олег Кузьмин, который входит в тренерский штаб «Рубина», получил дисквалификацию. Специалист не сможет находиться на тренерской скамейке в ближайших четырёх матчах. Такое решение принял КДК на заседании в среду.

Дисквалификация Олега Кузьмина связана с тем, что тренер нецензурно выражался в адрес официальных лиц во время недавнего матча «Рубина» против «Сочи».

До конца 2021 календарного года «Рубину» осталось провести в чемпионате России три матча. Команда Леонида Слуцкого сыграет против «Динамо» (28 ноября), «Нижнего Новгорода» (5 декабря) и «Крыльев Советов» (11 декабря).