Московское «Динамо» выпустило новый видеоролик. Поводом стала так называемая «Чёрная пятница» - традиционный период скидок.

Ролик выполнен в стиле девяностых годов прошлого века. В главной роли выступил главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц.

По ходу трёхминутного ролика Шварц и другие представители «Динамо» рекламируют товары, которые в ближайшее время можно приобрести со скидкой.

После первого круга «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на четыре зачётных балла.