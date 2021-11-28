Полузащитник «Рубина» Костюков получил травму в матче с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков не смог доиграть матч с московским «Динамо» - после перерыва игрок был заменен из-за повреждения.

Футболист в одном из эпизодов неудачно пошел в подкат, после чего почувствовал резкую боль. Сам эпизод случился под самый конец первого тайма, а врачи оказывали помощь Костюкову даже после свистка на перерыв. По всей видимости, он подвернул голеностоп.

Вместо 30-летнего хавбека на поле на вторую половину встречи вышел Александр Зуев. По состоянию на 50-ю минуту «Рубин» уже повел в счете – проследить за тем, удастся ли «Динамо» отыграться, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции матча на сайте Liveresult.ru.