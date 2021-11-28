​«Рубин» и «Динамо» выбрали составы на матч

Воскресная программа шестнадцатого игрового дня Премьер-лиги России продолжится в Казани, где «Рубин» будет принимать «Динамо».

Наставник казанской команды Леонид Слуцкий решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Рулевой московской команды Сандро Шварц, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.

Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.