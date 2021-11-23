​Ордец: «У «Динамо» есть всё, чтобы выиграть титул РПЛ»

Во вторник было объявлено о том, что защитник «Динамо» Иван Ордец продлил контракт до конца сезона 2023/2024. Украинский футболист дал комментарий после пролонгации трудового соглашения.

По словам Ордеца, которые приводятся на клубном сайте «бело-голубых», в «Динамо» его устраивает абсолютно всё. Украинский футболист рассчитывает стать чемпионом России.

«Конечно, мне очень хочется выиграть с «Динамо» титул. Повторюсь, у нас всё для этого есть», - сказал Ордец.

Первый круг, который «Динамо» завершило на втором месте, Ордец оценил на четвёрку с плюсом, отметив, что вся борьба впереди.

От лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» «Динамо» отстаёт на четыре зачётных балла.