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Шварц: «Решили поставить тот же состав, который был на игре первого круга против «Рубина»

28 Ноября 2021 • 16:20 Комментировать
Рубин
0:0
Динамо Москва
3.55 3.40 2.10
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Тюкавина заменили в перерыве прошлого матча с «Арсеналом». Сегодня он остался в запасе, с чем это связано, есть ли у него какое-то повреждение, готов ли он выйти?

- То, что сегодня Костя начнет матч на скамейке запасных, абсолютно не имеет ничего общего с той травмой, которая у него была в прошлом матче, просто мы сегодня приняли решение поставить тот же состав, который был на игре первого круга против «Рубина».

- Сегодня вы поставили в старт Варелу. Связано ли это с тем, что сегодня на левом фланге у «Рубина» из-за травмы не играет Самошников, или причина в чем-то другом?

- Опять же надо сказать, что Сергей Паршивлюк в последних матчах очень хорошо себя проявил, но дело в том, что Варела очень хорошо сыграл в первом круге против «Рубина». Поэтому мы приняли такое решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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окончен Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
Идет 7 минута Рубин 0:0 Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
28.11  20:00 ЦСКА Москва ... Зенит 3.75 3.75 1.97
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
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