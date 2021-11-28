Шварц: «Решили поставить тот же состав, который был на игре первого круга против «Рубина»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Тюкавина заменили в перерыве прошлого матча с «Арсеналом». Сегодня он остался в запасе, с чем это связано, есть ли у него какое-то повреждение, готов ли он выйти?

- То, что сегодня Костя начнет матч на скамейке запасных, абсолютно не имеет ничего общего с той травмой, которая у него была в прошлом матче, просто мы сегодня приняли решение поставить тот же состав, который был на игре первого круга против «Рубина».

- Сегодня вы поставили в старт Варелу. Связано ли это с тем, что сегодня на левом фланге у «Рубина» из-за травмы не играет Самошников, или причина в чем-то другом?

- Опять же надо сказать, что Сергей Паршивлюк в последних матчах очень хорошо себя проявил, но дело в том, что Варела очень хорошо сыграл в первом круге против «Рубина». Поэтому мы приняли такое решение.