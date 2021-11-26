Иван Игнатьев – главный трансферный провал «Рубина»

В конце 2019 года Игнатьев перебрался из «Краснодара» в «Рубин» за 7 млн евро. На тот момент не казалось, что казанский клуб переплатил, ведь трансферная стоимость Ивана составляла 7,5 млн. В Казани ему обещали свободу, большую зарплату, еврокубки и место в основном составе. Прошло почти два года, а Иван так и не заиграл. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о провальном выступлении Ивана Игнатьева в «Рубине».

Игнатьев оказался в похожей ситуации с Антоном Заболотным, который сидел на скамейке «Зенита», имел солидный контракт, а если и забивал кому-то, то лишь клубам уровня «СКА-Хабаровска». Сейчас Игнатьев пошёл по его пути. Последний раз Иван забивал ещё в августе 2020 года. Тогда он реализовал пенальти. Всего же за эти два года Игнатьев забил три гола – все с пенальти. С игры Иван не забивал более двух лет, ещё со времён, когда выступал за «Краснодар».

Слуцкого часто спрашивают, почему Игнатьев редко играет. И главному тренеру всё сложнее скрывать, что Иван для него – резервист, причём когда нужно спасать игру, рулевой «Рубина» отдаёт предпочтение кому-то другому. Причина банальна – Игнатьев не забивает и не вписывается в стиль, а меняться под команду у Ивана не получается. Сам Игнатьев говорил, что большую часть карьеры провёл в «Краснодаре», где учился определённой философии и модели игры. При этом Ивана сложно упрекнуть в желании меняться. После тренировок он остаётся заниматься ещё с одним тренером.

В летнее трансферное окно Игнатьев мог сменить обстановку, но варианты с «Зюлте-Варегемом» и «Уралом» отпали. Эти переходы продвигал агент Алан Агузаров, который пытается спасти карьеру футболиста. И спасать действительно есть что. Когда футболист перебрался в Казань, его трансферная стоимость составляла 7,5 млн евро, а сейчас он подешевел ровно в три раза – до 2,5 млн.

Игнатьев и сам прекрасно осознаёт, что переход в «Рубин» был ошибкой. К переходу его активно подталкивал агент. Футболист потерял самое важное в профессиональной карьере – возможность играть в футбол, которому его обучали. Так сложилось, что молодой игрок оказался не готов принимать другой стиль. В сезоне-2021/22 РПЛ Иван провёл 7 матчей, выходя преимущественно на замены. Его трудовое соглашение с клубом заканчивается только в 2024 году. «Рубин» желает его отпустить – казанцы рассматривают и продажу, и аренду, лишь бы хоть частично отбить потери. Игнатьеву же нужно, чтобы другой наставник использовал его в той роли, к которой он привык.

Владислав АВРАМЕНКО