Агент Захаряна прокомментировал интерес «Эвертона»

В пятницу в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны английского «Эвертона».

- Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Все возможно, - заявил агент футболиста Павел Андреев Sport24.

Андреев также выразил уверенность в том, что Захаряну нужно уезжать в Европу для дальнейшего роста.

Отметим, что Захаряну всего 18 лет, и он является незаменимым игроком «Динамо». В текущем сезоне на его счету 15 матчей, три гола и семь результативных передач. Трансферная стоимость Захаряна оценивается в 9 млн евро.