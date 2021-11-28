Шварц: «После незабитого пенальти мы всё равно оставались в игре и продолжали гнуть свою линию»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько мне показалось, при ничейном счете 2:2 на выезде, вы все равно гнали свою команду вперед рассчитывали победить. То есть, действительно сегодня на выезде «Динамо» играло на победу?

- Очень сложная игра была на протяжении 55-60 минут, более того, после незабитого пенальти мы все равно оставались в игре и продолжали гнуть свою линию. Мы очень довольны победой.

- В первом тайме большая часть атак «Динамо» была через правый фланг, через Макарова, через зону Костюкова, непрофильного защитника. Это задание от вас на матч или ситуативная история?

- Нет, на самом деле нельзя сказать, что именно такая была задача. Когда нельзя пробиться через середину, линии передачи закрыты, мы уходили на фланг. На самом деле у нас в первом тайме были моменты, когда мы хорошо играли и хорошо оборонялись, если говорить в целом.