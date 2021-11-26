В «Эвертоне» опровергли интерес к Захаряну

Интерес «Эвертона» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну, о котором в пятницу сообщили СМИ, оказался «уткой». Такой вывод можно сделать из слов заинтересованных сторон. Ранее агент игрока Павел Андреев заявил, что ему ничего не известно об этом, а также об отсутствии контактов на этот счет с ливерпульским клубом.

Спортивный директор «ирисок» Марсель Брандс назвал Sport24 данные об интересе к 18-летнему футболисту «ерундой».

Напомним, что Захарян отметился тремя результативными ударами в 15 матчах сезона за «Динамо». Его трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.