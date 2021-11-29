Михаил Кержаков: «Приятно сыграть с ЦСКА на ноль»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пообщался с представителями СМИ после поединка с московским ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» отпраздновали гостевую победу над «армейцами» со счетом 2:0. Голы забили Мостовой и Клаудиньо.

Голкипер назвал игру тяжелой, отметив, что против ЦСКА всегда нелегко играть на «ВЭБ Арене». Также в беседе с клубной пресс-службой Михаил отметил, что ему было приятно завершить поединок на ноль.

Благодаря вчерашней победе подопечные Сергея Семака закрепились на первом месте в турнирной таблице РПЛ, а команда Алексея Березуцкого по-прежнему шестая.