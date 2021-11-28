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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Зенит»

28 Ноября 2021 • 10:53 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
4.05 3.80 1.85
Через 6 ч. 12 мин.

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался насчет центрального матча 16-го тура между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 28 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена».

«У ЦСКА есть спад, но он связан не с игрой, а с набором очков. Не вижу, чтобы игра менялась в худшую или лучшую сторону. Будет упорная борьба в предстоящей встрече», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

В преддверии этой встречи подопечные Березуцкого находятся на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Семака идет на первом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Роман Широков
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