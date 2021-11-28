Широков рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался насчет центрального матча 16-го тура между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 28 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена».

«У ЦСКА есть спад, но он связан не с игрой, а с набором очков. Не вижу, чтобы игра менялась в худшую или лучшую сторону. Будет упорная борьба в предстоящей встрече», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

В преддверии этой встречи подопечные Березуцкого находятся на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Семака идет на первом месте.