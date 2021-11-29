Полиция задержала болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Инцидентом закончился поединок между московским ЦСКА и «Зенитом» в 16-м туре российской Премьер-лиги – после финального свистка полиция не выпускала болельщиков со стадиона, задерживая фанатов «армейского клуба».

По всей видимости, правоохранители обратили свое внимание на их поведение по ходу матча, когда один секторов устроил файер-шоу под конец встречи. Отметим, что многих зрителей с арены увезли на автозаках.

Дошло до того, что на «ВЭБ Арене» остались люди даже спустя два часа после окончания игры. Пока никаких комментариев от официальных лиц не последовало.

Напомним, что само противостояние закончилась в пользу питерской команды со счетом 0:2.