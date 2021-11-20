Оздоев прокомментировал свой процесс восстановления от травмы

Полузащитник Магомед Оздоев спустя несколько месяцев вернулся к занятиям в основной группе «Зенита». Более того, в пятницу, 19-го ноября, игрок вышел на замену в матче своей команды с «Нижним Новгородом» - он не играл в РПЛ с июля, получив травму в поединке 1-го тура против «Химок».

Сам футболист прокомментировал свое возвращение на поле в разговоре с пресс-службой клуба. «В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Для меня такое впервые - пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет», - поделился Оздоев.

Уточним, что за «Зенит» россиянин выступает с 2018 года, успев за это время провести за питерцев свыше 100 игр.