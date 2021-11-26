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Пономарёв: «Если «армейцы» сыграют с «Зенитом» вничью, то для ЦСКА это будет победа» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 23:14 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.90 3.75 1.90
28.11 20:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Зенитом».

«Боюсь, честно говоря. У «Зенита» интересная команда.  У них есть Азмун, например, очень сильный игрок. Оборона ЦСКА может не справиться. «Зенит», конечно, фаворит в этой встрече.

ЦСКА - очень разбалансированная команда сейчас. Нет надёжности ни в одной линии. Оборона ЦСКА всегда славилась, а сейчас нет. Игры хорошей у «армейцев» нет сейчас. Если сыграют вничью, то для ЦСКА это будет победа. Шансов на победу ЦСКА я не вижу. Выигрывать нечем», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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