Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Зенитом».

«Боюсь, честно говоря. У «Зенита» интересная команда. У них есть Азмун, например, очень сильный игрок. Оборона ЦСКА может не справиться. «Зенит», конечно, фаворит в этой встрече.

ЦСКА - очень разбалансированная команда сейчас. Нет надёжности ни в одной линии. Оборона ЦСКА всегда славилась, а сейчас нет. Игры хорошей у «армейцев» нет сейчас. Если сыграют вничью, то для ЦСКА это будет победа. Шансов на победу ЦСКА я не вижу. Выигрывать нечем», - сказал Пономарёв.