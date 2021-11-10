Орлов сообщил, что трансферы Фалькао и Моутинью в «Зенит» сорвались из-за лимита

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в свое время слухи о возможном переходе в «Зенит» Радамеля Фалькао и Жоау Моутиньо появились не на ровном месте. По его словам, сделкам помешал лимит на легионеров, который был ужесточен в момент заключительных переговоров с игроками.

«Их жены уже приезжали в город, чтобы посмотреть, где будут жить. Андре Виллаш-Боаш потом еще часто орал: «Спасибо Мутко! Он развалил», - поделился Орлов в видео на своем ютуб-канале.

Специалист отмечает, что в то время «Зенит» мог стать конкурентоспособной командой на международной арене, если бы исполнители такого высокого уровня пополнили бы и без того сильный состав с Эсекиэлем Гараем, Халком, Данни и Доменико Кришито.