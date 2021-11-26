Умер бывший наставник «Зенита» Герман Зонин

В пятницу не стало экс-наставника «Зенита», заслуженного советского тренера Германа Зонина, чемпиона СССР с ворошиловградской «Зарёй».

Пресс-служба «Зенита» вспоминает, как под руководством Зонина в 1976 году команда остановилась всего в одном очке от медалей. Также он дал путевку в жизнь будущим чемпионам в составе «сине-бело-голубых» Анатолию Давыдову, Вячеславу Мельникову, Николаю Ларионову, Владимиру Клементьеву.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Германа Зонина. Он умер на 96-м году жизни.