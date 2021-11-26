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Умер бывший наставник «Зенита» Герман Зонин

26 Ноября 2021 • 20:35 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.90 3.75 1.90
28.11 20:00

В пятницу не стало экс-наставника «Зенита», заслуженного советского тренера Германа Зонина, чемпиона СССР с ворошиловградской «Зарёй».

Пресс-служба «Зенита» вспоминает, как под руководством Зонина в 1976 году команда остановилась всего в одном очке от медалей. Также он дал путевку в жизнь будущим чемпионам в составе «сине-бело-голубых» Анатолию Давыдову, Вячеславу Мельникову, Николаю Ларионову, Владимиру Клементьеву.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Германа Зонина. Он умер на 96-м году жизни.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Герман Зонин
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Комментарии (1)
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Lokomotiv38
26 Ноября 2021 в 20:36
Светлая Память! Очень печально,хороший дядька был
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