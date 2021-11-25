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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что Алексею Миранчуку будет комфортно в «Зените»

25 Ноября 2021 • 18:10 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
2.15 3.50 3.30
27.11 20:00

В четверг, 25-го ноября, появилась информация, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Согласно слухам, на игрока претендуют «Торино», «Дженоа» и «Зенит».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на данную новость, спрогнозировав, какой выбор сделает Миранчук. «Сейчас футболисты выбирают комфорт. Понятно, что этот комфорт он будет чувствовать не в «Торино», не в «Дженоа», а именно в «Зените». Как многие игроки говорят: «Зачем мне уходить куда-то, если я каждый год становлюсь чемпионом России и играю в Лиге чемпионов?», - прокомментировал ситуацию эксперт в интервью «РБ Спорт».

Стоит также упомянуть, что взять Миранчука в аренду хотели еще несколько представителей Серии А. Однако, руководство клуба и сам агент россиянина опровергают уход игрока из «Аталанты», несмотря на недостаток игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аталанта Александр Мостовой Алексей Миранчук
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