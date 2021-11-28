«Ювентус» потерял Кьезу

В рамках 14-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем домашнем стадионе принимал «Аталанту». Подопечные Массимилиано Аллегри потерпели поражение со счетом 0:1.

В прошедшей встрече «старая синьора» лишилась одного из своих ведущих футболистов. Из-за травмы был заменен атакующий полузащитник Федерико Кьеза. При помощи медиков футболист покинул поле, после чего не смог продолжить игру. О деталях повреждения вингера пока не сообщается.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 24-летний полузащитник принял участие в 12 поединках, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.