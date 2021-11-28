Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 261 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» потерял Кьезу

28 Ноября 2021 • 10:22 Комментировать
Ювентус
0:1
Аталанта
окончен

В рамках 14-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем домашнем стадионе принимал «Аталанту». Подопечные Массимилиано Аллегри потерпели поражение со счетом 0:1.

В прошедшей встрече «старая синьора» лишилась одного из своих ведущих футболистов. Из-за травмы был заменен атакующий полузащитник Федерико Кьеза. При помощи медиков футболист покинул поле, после чего не смог продолжить игру. О деталях повреждения вингера пока не сообщается.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 24-летний полузащитник принял участие в 12 поединках, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
28.11  17:00 Милан ... Сассуоло 1.56 4.6 5.6
28.11  17:00 Специя ... Болонья 2.8 3.55 2.48
28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
28.11  22:45 Наполи ... Лацио 1.77 4.1 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
10:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял Кьезу
09:49 · Италия. Серия А
​«Ювентус» подтвердил, что прокуратура начала расследование в отношении клуба
09:40 · Италия. Серия А
​Индзаги: «Люди говорили, что это будет переходный сезон для «Интера»
00:42 · Италия. Серия А
«Интер» скромно, но заслуженно победил в дождливой Венеции
00:22 · Италия. Серия А
Второе фиаско «Ювентуса» за неделю - видео видео
00:20 · Италия. Серия А
На матче с «Аталантой» болельщики «Ювентуса» освистали игроков своей команды – после этого к фанатам подошли лишь пять футболистов 4
27 Ноября
22:50 · Италия. Серия А
Аллегри – о поражении от «Аталанты»: «Надо быть реалистами, это то, что мы заслуживаем» 4
22:39 · Италия. Серия А
Гасперини: «Победа над «Ювентусом» - радость и наслаждение для меня»
22:15 · Италия. Серия А
«Венеция» - «Интер» Милан - 0:2 (закончен)
21:57 · Италия. Серия А
«Аталанта» обыграла «Ювентус», Миранчук не выходил на поле 13
21:45 · Италия. Серия А
«Милан» тоже решил попытаться подписать Влаховича 3 слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
Кьеза подписался на игроков «Челси» в «Инстаграме» - до этого лидера «Ювентуса» активно сватали в АПЛ
20:45 · Италия. Серия А
Источник: «Аталанта» назвала цену на Алексея Миранчука 2
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Аталанта» - 0:1 (закончен) 2
19:11 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Аталанты» Манфредини советует Миранчуку «Болонью» и «Сассуоло» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем