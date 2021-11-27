Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Источник: «Аталанта» назвала цену на Алексея Миранчука

27 Ноября 2021 • 20:45 Комментировать
Ювентус
0:1
Аталанта
2.20 3.55 3.45
2-й тайм

Несмотря на то, что ранее ходили слухи о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в одну из команд чемпионата Италии, клуб из Бергамо может согласиться и на полноценный трансфер футболиста.

Как свидетельствует местное издание TMW, для этого потенциальным покупателям нужно будет выполнить одно условие – приготовить как минимум 10 миллионов евро. Именно за такую сумму руководство «Аталанты» готово распрощаться с россиянином, который за полтора сезона так и не смог стать ключевой фигурой в тактических построениях Джан Пьеро Гасперини.

Летом 2020 года итальянцы заплатили «Локомотиву» около 15 миллионов за хавбека сборной России. В текущем сезоне на счету Миранчука лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться только одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сампдория 3:1 Верона
окончен Эмполи 2:1 Фиорентина
Идет 62 минута Ювентус 0:1 Аталанта
27.11  22:45 Венеция ... Интер Милан 7 5 1.44
28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
28.11  17:00 Милан ... Сассуоло 1.56 4.6 5.6
28.11  17:00 Специя ... Болонья 2.8 3.55 2.48
28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
21:22 · Англия. Премьер-лига
Кьеза подписался на игроков «Челси» в «Инстаграме» - до этого лидера «Ювентуса» активно сватали в АПЛ
20:45 · Италия. Серия А
Источник: «Аталанта» назвала цену на Алексея Миранчука
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
19:11 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Аталанты» Манфредини советует Миранчуку «Болонью» и «Сассуоло» эксклюзив
19:07 · Италия. Серия А
«Эмполи» и «Сампдория» добыли волевые победы, Кокорин снова не играл
19:04 · Италия. Серия А
Стали известны составы на матч «Ювентус» - «Аталанта»: Миранчук в запасе
17:18 · Италия. Серия А
Кокорин не сыграет с «Эмполи»
16:40 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Фиорентина» - 2:1 (закончен)
15:43 · Италия. Серия А
В «Вероне» отреагировали на новость об интересе к Миранчуку
14:42 · Италия. Серия А
Кокорин - в заявке «Фиорентины» на матч с «Эмполи»
14:30 · Италия. Серия А
«Милан» предложил улучшенный контракт Эрнандесу
13:32 · Италия. Серия А
Руководство «Ювентуса» подозревается в отмывании 50 млн евро 2
09:33 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет пригласить в «Ливерпуль» полузащитника «Ювентуса»
09:11 · Италия. Серия А
Появился очередной претендент на Алексея Миранчука 1
00:45 · Италия. Серия А
Разборки аутсайдеров: «Салернитана» на 90-й минуте отобрала победу у «Кальяри»
Все новости
Рекомендуем