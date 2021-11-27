Источник: «Аталанта» назвала цену на Алексея Миранчука

Несмотря на то, что ранее ходили слухи о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в одну из команд чемпионата Италии, клуб из Бергамо может согласиться и на полноценный трансфер футболиста.

Как свидетельствует местное издание TMW, для этого потенциальным покупателям нужно будет выполнить одно условие – приготовить как минимум 10 миллионов евро. Именно за такую сумму руководство «Аталанты» готово распрощаться с россиянином, который за полтора сезона так и не смог стать ключевой фигурой в тактических построениях Джан Пьеро Гасперини.

Летом 2020 года итальянцы заплатили «Локомотиву» около 15 миллионов за хавбека сборной России. В текущем сезоне на счету Миранчука лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться только одной результативной передачей.