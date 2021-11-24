«На его плечах была огромная ответственность»: В «Ювентусе» снова говорят о Роналду

Прошел уже как третий месяц с момента перехода Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», а представители итальянского клуба до сих пор припоминают футболисту решение неожиданно покинуть команду за пару дней до закрытия трансферного окна.

На этот раз о португальце высказался генеральный директор клуба Маурицио Арривабене, который связал уход форварда с плохим стартом сезона в исполнении туринцев под руководством нового главного тренера Массимилано Аллегри.

«Для нас чемпионат начался со встряски, ведь не может остаться незамеченным отсутствие такого игрока, как Роналду. Это неизбежно, ведь на его плечах была огромная ответственность за команду. Хорошо, что сейчас положение дел наладилось, таким и должен быть дух внутри коллектива», - цитирует чиновника Calciomercato.