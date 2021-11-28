На матче с «Аталантой» болельщики «Ювентуса» освистали игроков своей команды – после этого к фанатам подошли лишь пять футболистов

По ходу поединка с «Аталантой», который «Ювентус» проигрывал, болельщики туринцев на домашнем стадионе начали освистывать футболистов команды и требовать от них показать больше желания.

Как следствие, после финального свистка к трибунам извиниться за результаты подошли всего пять игроков. Среди них Маттайс де Лихт, Войцех Щесны, Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи и Хуан Куадрадо.

Все остальные представители клуба, учитывая персонал, сразу после окончания игры отправились в раздевалку. Напомним, что на пресс-конференции главный тренер Массимилиано Аллегри заявил, что от «Ювентуса» слишком многое требуют.